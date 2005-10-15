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24/04/20
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24/04/20
TERRORIZER + GUESTS
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1914 + guests
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

25/04/20
TERRORIZER + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

26/04/20
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28/04/20
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29/04/20
YES
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30/04/20
YES
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THE ONE - CASSANO D ADDA (MI)

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DEATHLESS LEGACY
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)
CIRITH UNGOL: tutto il nuovo ''Forever Black'' in streaming
24/04/2020 - 08:58 (170 letture)

claudio
Venerdì 24 Aprile 2020, 15.43.27
3
album semplicemente entusismante
MetalFed
Venerdì 24 Aprile 2020, 15.09.51
2
Gruppo immenso, nuovo album ai livelli dei precedenti!
lisablack
Venerdì 24 Aprile 2020, 10.15.05
1
Che bello questo, bello veramente..
RECENSIONI
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75
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