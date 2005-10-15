CIRITH UNGOL: tutto il nuovo ''Forever Black'' in streaming

24/04/20
HEGEMONY
Enthroned by Persecution
24/04/20
STONEFLOWER
Finally
24/04/20
MARROWFIELDS
Metamorphoses
24/04/20
SABIENDAS
Repulsive Transgression
24/04/20
LUSTRE
The Ashes Of Light
24/04/20
MANTRIC
False Negative
24/04/20
BLAZE OF SORROW
Absentia
24/04/20
TRIVIUM
What Dead Men Say
24/04/20
SHORTINO
Make A Wish
24/04/20
VOICES OF RUIN
Path To Immortality
24/04/20
1914 + guests
ALCHEMICA CLUB - BOLOGNA
24/04/20
TERRORIZER + GUESTS
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
25/04/20
1914 + guests
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
25/04/20
TERRORIZER + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
26/04/20
EXTREMA + STRANA OFFICINA + GUESTS
MAGAZZINI GENERALI - MILANO
28/04/20
YES
TEATRO DAL VERME - MILANO
29/04/20
YES
AUDITORIUM DELLA CONCILIAZIONE - ROMA
30/04/20
YES
GRAN TEATRO GEOX - PADOVA
01/05/20
DEATHLESS LEGACY
THE ONE - CASSANO D ADDA (MI)
02/05/20
DEATHLESS LEGACY
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)