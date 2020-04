MINISTRY: ascolta il nuovo singolo ''Alert Level''

24/04/2020 - 10:16 (111 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 6 Quoto Galilee su Filth Pig, anche se lo metto alla pari con The Dark Side Of The Spoon che ha delle canzoni da brividi come Kaif, Vex and Siolence e 10/10 5 Per me sarà una questione di cuore ma Psalm rimane sempre il numero 1. Il brano nuovo non è niente male....come colonna sonora di quest'ultimo assurdo periodo ci sta benissimo. Ossequi! 4 Ovviamente i gusti sono gusti ci mancheghebbe, ma secondo in mia opinione The land of rape and honey è tghoppo bilanciato sull'elettronica, Psalm invesce l'esatto opposto, piu' metal e meno riceghcatezze speghimentali. The Mind is a terrible thing to taste è peghfetto pegh il giusto mix tgha elettronica e sound dalle dughezze notevoli. Thieves poi è il capolavogho principe di tutto l'ellepi, peghfetto cghossovegh, autentico progenitore del Nu metal. Ma non di meno Burning Inside, Breathe, So What dai toni Janesaddictionani e se non ghicoghdo male anche una collaboghazione con un rapper in un brano. Caaaaavi saluti 3 Non c'entra nulla, ma ho recuperato un disco da poco figlio di quel sound, excess & overdrive dei Treponem pal. Niente male davvero, negli anni 90 lo persi, ora finalmente sono riuscito a recuperarlo in vinile. 2 Caro Imbonitore, in effetti tale mancanza non si spiega. Comunque da super fan dei Ministry devo ammettere che quel disco non mi ha mai fatto impazzire. Troppo poco incisivo rispetto a ciò che ci sta attorno. The land e psalm per essere preciso. Poi vabbè il mio preferito rimarrà sempre filth pig, che Tra l'altro manca... :/ 1 Una ghesecenzione di The Mind is A Terrible Thing to Taste no ? Ma come è possibile ? Come giustificate eeeee tale assenza ? Quell'album è il vegho capolavogho dei Ministghy !