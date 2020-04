PARADISE LOST: ecco il lyric video di ''Ghosts''

24/04/2020 - 13:23 (197 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 10 Le recensioni dei giornalisti che hanno potuto sentire il disco in anteprima sono entusiasmanti. Ci sarà tutto ciò che hanno fatto fin'ora, da One Second a The Plague Within a Gothic. 9 Molto buono come pezzo. Lo era anche il primo. Speriamo mantengano quest'alternanza tra il death-doom e il gothic dark per tutto l'album 8 Bello bello bello. Loro sono una certezza 7 @ObeYM86 Qui a Modena uno (oserei dire IL) dei nostri venditori di dischi di fiducia ha iniziato a fare personalmente le consegne a casa, anche in provincia. E quindi io aspetto i miei Enter Shikari e Katatonia per poterli acquistare direttamente da lui di persona. Un grande! 6 Inconfondibili....brano molto bello e catturante al primo ascolto, è difficile che riescano a deludere....non è nel loro DNA. Attesa in countdown...... Ossequi! 5 Sento odore di One Second...ed è BELLISSIMO!!! 4 Notevole....quoto ObeYM86 per l'acquisto 3 Pezzone! sempre fantastici. Un misto tra Host, One Second con un tocco pre Medusa. 2 Questo 2020 verrá sicuramente ricordato da tutti come un anno di merda,ma il nostro amato Metal aiuta a sopportare questo periodo con tante grandi uscite...altra band mostruosa e nuovo album promettente P.S.consiglio di aspettare e cercare di supportare i negozi fisici ,quando sará possibile,anziché ordinare online 1 Sister of Mercy?