NERVOSA: si separano dalla cantante e bassista Fernanda Lira e dalla batterista Luana Dametto

26/04/2020 - 12:20 (359 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 10 Quoto Stagger! 9 ...."nervosette" le ragazze.....comunque musicalmente e' qualcosa di elementare e gia' ascoltato...il secolo scorso.... 8 Viste 2 volte. Capacità compositive a livello base. Personalità musicale per lo meno accennata non pervenuta. 7 Evidentemente hai capito benissimo. 6 Non capisco..un mese fa annunciano un tour europeo e ora si sfaldano...secondo me anche qui il lato economico ha giocato un ruolo fondamentale..fanculo a sto virus demmerda!! Peccato perche' dal vivo spaccavano di brutto (viste al Cycle di Calenzano). Ora nonostante una paio di album discreti temo che non se le fili piu' nessuno RIP 5 Che battuta originale! Non l'ho letta da nessuna parte. 4 Probabilmente la fondatrice rimasta era molto agitata 3 Non posso fare a meno di notare che il saluto/ringraziamento è riservato ai fans... non vedo un richiamo, in nessuno dei due commiati, alle altre ragazze della band... mmm, chissà. Mi ha sempre fatto un certo effetto vedere il gentil sesso così incarognito ma indubbiamente suonavano bene e pestavano pure secco. 2 a me piacciono! 1 Gruppo inutile