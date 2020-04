SCORPIONS: ascolta la nuova ’’Sign of Hope’’

29/04/2020 - 12:11 (246 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 12 Canzone semplice ma sembra vincente proprio per questo. Potranno certamente riproporla in futuro in versione "completa" 11 A me invece è prorprio piaciuto nella sua semplicità. Poi ovvio che mi apsetto anche canzoni nerborute nell'album, ma l'essenzialità della melodia unita alle immagini proposte l'ho trovata perfetta. 10 Nordheim: vorrei provare a spiegarlo io, poi, se non ci azzecco, Winter potrà smentirmi, sempre se ripassa. All'inizio della loro ancestrale carriera, gli SCORPIONS non erano certo famosi x le loro ballate, ma x un gruppo di cazzuti tedeschi, che faceva un Hard Rock tagliente, aggressivo e trasgressivo. Manna x noi pivelli. Pian piano sono diventati anche i geni delle ballate. Still Loving You ha fatto sognare. Forse xò, dopo il successo planetario di Wind Of Change, hanno un po' iniziato a battere lo stesso tasto. Almeno questa è l'impressione che hanno dato. Sbaglio? Non so. /// Il pezzo non sarebbe male ma così com'è non dice niente; se osassero un po' entrando con un bel riffone, di nuovo strofa, un bel chorus Rock, assolo brutale eccetera, allora riconoscerei le vere sonorità degli SCORPIONS. V 9 Comunque pezzo carino, concordo con Zagor (#7). Magari questa versione solo chitarra&voce verrà riarrangiata e inserita nel nuovo album in una versione più completa, con il resto della band. Oppure la terranno cosìComunque pezzo carino, concordo con Zagor (#7). 8 @Winter Perchè paraculi? 7 Grandi Scorpions,canzone nulla di trascendentale,solo un esercizio .... .speriamo di meglio! 6 Pezzo carino ma mi sembra una cosa fatta in fretta per la situazione attuale. Aspetto piuttosto il nuovo disco sperando in bene. 5 Pensare a quanti anni ha Klaus. Quando la classe non è acqua. È una piccola grande dimostrazione che da vecchi si può sempre cantare evitando le vette di gioventù.... 4 Bella! Con menzione speciale al minutaggio. 3 I tedeschi che amo!!! 2 A fare cosa? I paraculi!? Pessima canzone 1 Sempre i migliori