      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
Clicca per ingrandire
The Funeral Orchestra
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

01/05/20
MIKE TRAMP
Second Time Around

01/05/20
AETHER REALM
Redneck Vikings From Hell

01/05/20
SMACKBOUND
20/20

01/05/20
VADER
Solitude in Madness

01/05/20
HAVOK
V

01/05/20
AN AUTUMN FOR CRIPPLED CHILDREN
All Fell Silent, All Went Quiet

01/05/20
HAVOK
V

01/05/20
ROBYN FERGUSON
Falling Forward

01/05/20
NADIR
The Great Dying

01/05/20
ALKYMIST (DK
Sanctuary

CONCERTI

01/05/20
DEATHLESS LEGACY
THE ONE - CASSANO D ADDA (MI)

02/05/20
DEATHLESS LEGACY
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

02/05/20
NECRODEATH
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

02/05/20
PAGAN FEST
ARCI TOM - MANTOVA

03/05/20
LIKE A STORM + DEVILSKIN
LEGEND CLUB - MILANO

07/05/20
CORROSION OF CONFORMITY + SPIRIT ADRIFT
LEGEND CLUB - MILANO

08/05/20
TURILLI/LIONE RHAPSODY + CELLAR DARLING + QANTICE (RINVIATO
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

08/05/20
ISOLA ROCK (day 1) - POSTICIPATO
PALARISO - ISOLA DELLA SCALA (VR)

09/05/20
MAGNUM + GUESTS TBA
ALCHEMICA - BOLOGNA

09/05/20
ISOLA ROCK (day 2) - POSTICIPATO
PALARISO - ISOLA DELLA SCALA (VR)
THE FUNERAL ORCHESTRA: a luglio uscirà ''Negative Evocation Rites'', ecco dettagli e singolo
01/05/2020 - 13:26 (32 letture)

ALTRE NOTIZIE
01/05/2020 - 13:26
THE FUNERAL ORCHESTRA: a luglio uscirà ''Negative Evocation Rites'', ecco dettagli e singolo
ULTIME NOTIZIE
01/05/2020 - 16:32
PRETTY MAIDS: guarda il live video di ''Rodeo''
01/05/2020 - 16:22
SERMENT: a giugno il debutto discografico
01/05/2020 - 16:18
ICE WAR: previsto per luglio il quarto album
01/05/2020 - 16:13
EXGENESIS: presentato l'audio di ''Embers''
01/05/2020 - 16:01
DEAD LAKES: presentato un altro estratto dal nuovo EP
01/05/2020 - 15:55
AETHER REALM: guarda il video di ''TMHC''
01/05/2020 - 13:48
IN THE COMPANY OF SERPENTS: ascolta un inedito dal disco in arrivo
01/05/2020 - 13:41
HAKEN: ecco il video del singolo ''Canary Yellow''
01/05/2020 - 13:32
H.E.A.T: rinviato a dicembre lo show di Milano
01/05/2020 - 13:15
CELLAR DARLING: il 3 maggio uno show in streaming
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     