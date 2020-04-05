CHRONUS: presentato il nuovo singolo

04/05/20
CRYPTIC SHIFT
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ORANGE GOBLIN
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Conjuring the New Apocalypse
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WITCHCRAFT
Black Metal
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08/05/20
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LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
08/05/20
ISOLA ROCK (day 1) - POSTICIPATO
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09/05/20
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ISOLA ROCK (day 2) - POSTICIPATO
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09/05/20
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HALL - PADOVA
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