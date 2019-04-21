THE OKLAHOMA KID: presentano il video di ''High Stakes''

04/05/20
ORANGE GOBLIN
Rough & Ready, Live & Loud
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CRYPTIC SHIFT
Visitations from Enceladus
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APOSENTO
Conjuring the New Apocalypse
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Black Metal
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08/05/20
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Tome II
07/05/20
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08/05/20
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LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
08/05/20
ISOLA ROCK (day 1) - POSTICIPATO
PALARISO - ISOLA DELLA SCALA (VR)
09/05/20
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09/05/20
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09/05/20
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09/05/20
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09/05/20
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SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)