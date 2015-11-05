KVELERTAK: disponibile la clip di ''Bråtebrann''

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04/05/2020 - 20:27 (6 letture)

RECENSIONI
ARTICOLI
15/02/2018
Live Report
METALLICA + KVELERTAK
Pala Alpitour, Torino, 10/02/2018
12/11/2015
Live Report
SLAYER + ANTHRAX + KVELERTAK
Alcatraz, Milano (MI) , 05/11/2015
 
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