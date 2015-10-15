      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

05/05/20
APOSENTO
Conjuring the New Apocalypse

07/05/20
WITCHCRAFT
Black Metal

08/05/20
PARALYDIUM
Worlds Beyond

08/05/20
REVERBER
Sect of Faceless

08/05/20
FORGOTTEN TOMB
Nihilistic Estrangement

08/05/20
ELECTRIC MOB
Discharge

08/05/20
SANGRE
Mas Fuerte Que La Muerte

08/05/20
DESTRUCTION
Born to Thrash - Live in Germany

08/05/20
THY DESPAIR
The Song Of Desolation

08/05/20
GRAVE CIRCLES
Tome II

CONCERTI

07/05/20
CORROSION OF CONFORMITY + SPIRIT ADRIFT
LEGEND CLUB - MILANO

08/05/20
TURILLI/LIONE RHAPSODY + CELLAR DARLING + QANTICE (RINVIATO
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

08/05/20
ISOLA ROCK (day 1) - POSTICIPATO
PALARISO - ISOLA DELLA SCALA (VR)

09/05/20
MAGNUM + GUESTS TBA
ALCHEMICA - BOLOGNA

09/05/20
ISOLA ROCK (day 2) - POSTICIPATO
PALARISO - ISOLA DELLA SCALA (VR)

09/05/20
IN FLAMES + GUESTS TBA
HALL - PADOVA

09/05/20
DEATHLESS LEGACY
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

09/05/20
DIOCLETIAN + GUESTS
MK LIVE CLUB - CARPI (MO)

09/05/20
ENFORCER + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

09/05/20
THRASH ALLIANCE FEST
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
DRACONIAN: ascolta ''Lustrous Heart'' dal nuovo album
05/05/2020 - 16:48 (37 letture)

RECENSIONI
70
65
60
88
83
ARTICOLI
06/02/2019
Live Report
DRACONIAN + HARAKIRI FOR THE SKY + SOJOURNER
Dagda Live Club – Retorbido (PV) – 31/01/2019
 
ALTRE NOTIZIE
05/05/2020 - 16:48
DRACONIAN: ascolta ''Lustrous Heart'' dal nuovo album
24/04/2020 - 09:09
DRACONIAN: svelati i dettagli del nuovo ''Under A Godless Veil''
28/01/2019 - 20:28
DRACONIAN: ecco i dettagli degli show italiani
12/10/2018 - 17:50
DRACONIAN: due date in Italia con gli Harakiri For The Sky
13/06/2016 - 13:47
WINTER DAYS OF METAL: confermati Draconian, Shining e The Devil
12/05/2016 - 18:11
AVANTASIA: ecco il video di 'Draconian Love'
12/02/2016 - 18:14
DRACONIAN: Fredrik Johansson lascia la band
28/01/2016 - 23:55
DRACONIAN: online il video di 'Stellar Tombs'
28/10/2015 - 00:54
DRACONIAN: tutto 'Sovran' ascoltabile in streaming
15/10/2015 - 19:48
DRACONIAN: disponibile il nuovo lyric video
ULTIME NOTIZIE
05/05/2020 - 16:56
...AND OCEANS: tutto il nuovo ''Cosmic World Mother'' in streaming
05/05/2020 - 16:26
MICHAEL GRANT & THE ASSASSINS: ascolta il singolo ‘‘Red Light Run’’ dal debut in arrivo a luglio
05/05/2020 - 13:27
INSOMNIUM: uno speciale streaming show per ''Winter's Gate''
05/05/2020 - 13:13
ELECTROCUTION: presentano il video di ''Malum Intra Nos Est''
05/05/2020 - 11:11
CHUCK WRIGHT: il bassista dei Quiet Riot pubblica il suo primo brano da solista
05/05/2020 - 00:53
ONSLAUGHT: annunciano il nuovo cantante e pubblicano il teaser del nuovo brano ‘‘Religiousuicide’’
04/05/2020 - 20:57
EXILED ON EARTH: diffusi i dettagli del disco ''Non-Euclidean''
04/05/2020 - 20:49
HELIKON: i dettagli di ''Myth & Legend'' in uscita a fine maggio
04/05/2020 - 20:40
ORPHANED LAND: tre date in Italia in autunno per il trentennale
04/05/2020 - 20:33
UNWISE: tornano in autunno con ''HumaNation''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     