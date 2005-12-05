GREEN CARNATION: disponibile lo streaming integrale del nuovo album

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07/05/2020 - 17:45 (77 letture)

dariomet
Giovedì 7 Maggio 2020, 20.08.14
3
chi è pappagallo 81?? ho commentato questo sito sempre come dariomet e tra l'altro dario è il mio nome. Per risponderti sulla band in questione, light of day,day of darness è un capolavoro, questo disco mi sembra molto bello ma sono solo al secondo ascolto
Parrot81
Giovedì 7 Maggio 2020, 20.03.52
2
dariomet(pappagallo81),come mai ascolti capolavori e band come queste?di solito scovi sempre e solo "Blocchetti" di cemento armato(dischi pietosi)? hahahahhahaha
dariomet
Giovedì 7 Maggio 2020, 18.59.33
1
Grazie a voi di metallized sto ascoltando l'album e devo dire che mi sta piacendo non poco... prog metal di classe
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