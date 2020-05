MERCYFUL FATE: a giugno la riedizione di alcuni classici

Questo splendido disco con la copertina gialla sta al numero 2 sia come album che come copertina nelle relative mie top ten personali. Lo possiedo in triplice copia, la prima in vinile comprata all'epoca dell'uscita, la seconda ricomprata nel 1990 da Michael denner a Copenhagen e da lui autografata, la terza in banale CD da battaglia. Sono due capolavori straordinari, non da meno le 4 tracce del mini lp che purtroppo per pigrizia non ho mai comprato nonostante lo avessi davanti tutte le settimane al disco club di Modena, a volte da giovani ti fai scappare le cose sotto il naso in modo stupido. Gruppo monumentale