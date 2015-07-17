GRAVE DIGGER: online il video di ''Lions Of The Sea''

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08/05/2020 - 14:12 (99 letture)

inflames69
Venerdì 8 Maggio 2020, 18.15.05
4
Brano a due facce: ottimo il riff principale ed il cantanto sulla strofa, pessimo e inascoltabile il ritornello!! Nella norma bridge e successivo assolo , in definitiva ovviamente niente di nuovo sotto il sole ma in giro si ascolta di molto peggio
Buried Alive
Venerdì 8 Maggio 2020, 17.56.14
3
Ok, per non far cagare sono costretti ad autocoverizzarsi Band ormai strafinita da un pezzo e del tutto fuori tempo massimo, ma vabbè possono continuare ancora per i fan e gli amanti del genere.
Underground
Venerdì 8 Maggio 2020, 17.07.15
2
Dopo i primi cori inutili parte il riff....In the dark of the sun...vabbè, coro in stile pirates, beh tutto sommato una delle canzoni più decenti degli ultimi anni. Peccato che si autoplagiano.
Mic
Venerdì 8 Maggio 2020, 15.48.31
1
Solita roba. Ma va bene così
RECENSIONI
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