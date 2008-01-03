AYREON: annunciato il nuovo album

08/05/20
WINTERFYLLETH
The Reckoning Dawn
08/05/20
KRYPTONOMICON
To the Abyss / Morbid Return
08/05/20
BLUE OYSTER CULT
iHeart Radio Theater N.Y.C. 2012
08/05/20
EXILED ON EARTH
Non-Euclidean
08/05/20
MAGNUS KARLSSON FREE FALL
We Are The Night
08/05/20
FORGOTTEN TOMB
Nihilistic Estrangement
08/05/20
SECRETS OF THE MOON
Black House
08/05/20
REVERBER
Sect of Faceless
08/05/20
ELECTRIC MOB
Discharge
08/05/20
SANGRE
Mas Fuerte Que La Muerte
08/05/20
TURILLI/LIONE RHAPSODY + CELLAR DARLING + QANTICE (RINVIATO
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
08/05/20
ISOLA ROCK (day 1) - POSTICIPATO
PALARISO - ISOLA DELLA SCALA (VR)
09/05/20
MAGNUM + GUESTS TBA
ALCHEMICA - BOLOGNA
09/05/20
ISOLA ROCK (day 2) - POSTICIPATO
PALARISO - ISOLA DELLA SCALA (VR)
09/05/20
IN FLAMES + GUESTS TBA
HALL - PADOVA
09/05/20
DEATHLESS LEGACY
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
09/05/20
DIOCLETIAN + GUESTS
MK LIVE CLUB - CARPI (MO)
09/05/20
ENFORCER + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
09/05/20
THRASH ALLIANCE FEST
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
09/05/20
FUROR GALLICO
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)