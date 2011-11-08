AS I LAY DYING: ecco il video di ''Torn Between''

15/05/20
HORN
Mohngang
15/05/20
WOLVES DEN
Miserere
15/05/20
SINISTHRA
The Broad and Beaten Way
15/05/20
PATTERN-SEEKING ANIMALS
Prehensile Tales
15/05/20
TRIPTYKON
Requiem (Live at Roadburn 2019)
15/05/20
RAVENSCRY
100
15/05/20
PARADISE LOST
Obsidian
15/05/20
NEIGE MORTE
IIII
15/05/20
TYRANT (USA)
Hereafter
11/05/20
IN FLAMES + GUESTS TBA (ANNULLATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
12/05/20
JOE SATRIANI (POSTICIPATO)
TEATRO VERDI - FIRENZE
15/05/20
JOE SATRIANI (POSTICIPATO)
TEATRO POLITEAMA GRECO - LECCE
16/05/20
JOE SATRIANI (POSTICIPATO)
AUDITORIUM CONCILIAZIONE
16/05/20
MILADY METAL FEST (ANNULLATO)
ARCI TOM - MANTOVA
16/05/20
OSTROGOTH + KILLER + WITCHUNTER (ANNULLATO)
WISHLIST - ROMA
17/05/20
POLARIS + GUESTS (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO
18/05/20
JOE SATRIANI (POSTICIPATO)
TEATRO DAL VERME - MILANO
21/05/20
L.A. GUNS (ANNULLATO)
ORION - CIAMPINO (ROMA)
21/05/20
GREEN CARNATION + GUEST TBA (ANNULLATO)
LARGO VENUE - ROMA