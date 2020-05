Notizie come quella dei GUNS - per le quali il sito si limita a riportare quanto dichiarato dalla band nella propria pagina Facebook - hanno il valore delle dichiarazioni del Direttore di Statistica che, al TG, viene a comunicarci che: "Nell'aprile 2020 abbiamo riscontrato una perdita economica del 100% per i negozi di abbigliamento e del 98% per il settore automobilistico rispetto all'aprile 2019". Vorrei chiedergli se ha studiato tanto per darci una notizia simile. Per fortuna che c'è lui, perché ennò non ci arrivava nessuno. Il punto, tornando al concerto, non è che lo annullino. Ci mancherebbe. E' che prenderanno in giro gli acquirenti dicendo loro - magari mi sbagliassi - che saranno messi a disposizione dei voucher con cui potranno andare a vedere qualsiasi concerto a loro piacimento entro il 31/5/2021. E questo non va proprio giù come diceva l'amico @Skullbeneath. Loro mi devono dare la scelta di essere rimborsato o di prendere un voucher o di tenermi il biglietto sperando nel concerto. Ma devo essere io a decidere. Mi sono sfogato!