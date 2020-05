LORDS OF BLACK: torna Ronnie Romero alla voce, ascolta la versione acustica di ''Forevermore''

13/05/2020 - 17:14 (81 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 4 Diego Valdez ha già 3-4 progetti ancora attivi (tipo i Dream Child), quindi il lavoro non penso gli manchi. 3 Il prossimo fuoriclasse con un grandissimo futuro dietro alle spalle 2 Buona notizia, a me Romero con loro è sempre piaciuto. Ma il povero Valdez? Ahah neanche un disco, un EP, un singolo gli hanno fatto registrare, o sbaglio? Non credo che abbia lavorato lui sulle linee vocali del nuovo album, se si stavano accordando per il ritorno di Romero. 1 Notizia di un paio di giorni fa... comunque fa piacere il ritorno di Romero, anche se tutto sto casino non l'ho capito. Ed il vecchio nuovo cantante succeduto senza lasciare traccia che fine ha fatto, è entrato nei Coreleoni?