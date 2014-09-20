      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

15/05/20
HORN
Mohngang

15/05/20
ALOGIA
Semendria

15/05/20
WOLVES DEN
Miserere

15/05/20
TRIPTYKON
Requiem (Live at Roadburn 2019)

15/05/20
PATTERN-SEEKING ANIMALS
Prehensile Tales

15/05/20
RAVENSCRY
100

15/05/20
PARADISE LOST
Obsidian

15/05/20
PARADISE LOST
Obsidian

15/05/20
TYRANT (USA)
Hereafter

15/05/20
EXGENESIS
Solve Et Coagula

CONCERTI

15/05/20
JOE SATRIANI (POSTICIPATO)
TEATRO POLITEAMA GRECO - LECCE

16/05/20
JOE SATRIANI (POSTICIPATO)
AUDITORIUM CONCILIAZIONE

16/05/20
MILADY METAL FEST (ANNULLATO)
ARCI TOM - MANTOVA

16/05/20
OSTROGOTH + KILLER + WITCHUNTER (ANNULLATO)
WISHLIST - ROMA

17/05/20
POLARIS + GUESTS (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO

18/05/20
JOE SATRIANI (POSTICIPATO)
TEATRO DAL VERME - MILANO

21/05/20
L.A. GUNS (ANNULLATO)
ORION - CIAMPINO (ROMA)

21/05/20
GREEN CARNATION + GUEST TBA (ANNULLATO)
LARGO VENUE - ROMA

23/05/20
L.A. GUNS (ANNULLATO)
DRUSO - RANICA (BG)

23/05/20
DEATHLESS LEGACY (ANNULLATO)
REQUIEM OF DESTRUCTION FEST - RIMINI
SINISTER: ascolta la nuova ''Deformation Of The Holy Realm''
14/05/2020 - 12:01 (5 letture)

RECENSIONI
81
72
60
70
80
85
90
ARTICOLI
20/09/2014
Intervista
SINISTER
Fast, sick and in your face!
 
ALTRE NOTIZIE
14/05/2020 - 12:01
SINISTER: ascolta la nuova ''Deformation Of The Holy Realm''
11/05/2020 - 20:22
SINISTER DOWNFALL: svelato il brano ''Behold Darkness'' dal nuovo album
21/04/2020 - 11:04
SINISTER DOWNFALL: disponibile il brano ''Bury Your Thoughts'' dal nuovo disco
15/04/2020 - 17:51
SINISTER: ecco il lyric video della nuova ''Apostles Of The Weak''
09/03/2020 - 11:24
SINISTER DOWNFALL: ascolta un nuovo brano
21/02/2020 - 13:15
SINISTER: diffusi i dettagli del nuovo album
12/09/2018 - 10:20
CULTES DES GHOULES: i dettagli dell'album 'Sinister' e un brano estratto
25/09/2017 - 14:45
NEOCAESAR: il gruppo degli ex-Sinister firma per la Xtreem Music
12/06/2017 - 18:32
BREAKING SOUND METAL FEST: i Sinister confermati come headliners
05/02/2017 - 11:34
SINISTER: online il video di 'Neurophobic'
ULTIME NOTIZIE
14/05/2020 - 10:06
INTER ARMA: in arrivo un album di cover, ascolta ''Southern Man'' di Neil Young
14/05/2020 - 09:50
FATES WARNING: registrate le parti vocali di Ray Alder
14/05/2020 - 09:45
BEHEMOTH: il video della cover di ''A Forest'' dei The Cure con Niklas Kvarforth
14/05/2020 - 00:41
ONSLAUGHT: ‘‘Generation Antichrist’’ in arrivo ad agosto, svelati i dettagli
14/05/2020 - 00:15
SIMON COLLINS: firma per Frontiers Music Srl, in arrivo il quarto album ‘‘Become Human’’
13/05/2020 - 19:43
RAVEN: in arrivo il quattordicesimo album
13/05/2020 - 19:44
FALCONER: ecco i dettagli del nuovo album ''From a Dying Ember'
13/05/2020 - 19:35
CRO-MAGS: online il video di ''From the Grave''
13/05/2020 - 19:31
HORN: tutto ''Mohngang'' in streaming
13/05/2020 - 19:24
CLOCKWORK: firmano con Underground Symphony Records, album in autunno
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     