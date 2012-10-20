OKKULTOKRATI: tutto il nuovo album in streaming

15/05/20
PATTERN-SEEKING ANIMALS
Prehensile Tales
15/05/20
IN THE COMPANY OF SERPENTS
Lux
15/05/20
TRIPTYKON
Requiem (Live at Roadburn 2019)
15/05/20
ASKING ALEXANDRIA
Like a House on Fire
15/05/20
SINISTHRA
The Broad and Beaten Way
15/05/20
PARADISE LOST
Obsidian
15/05/20
OLD CORPSE ROAD
On Ghastly Shores Lays the Wreckage of Our Lore
15/05/20
TYRANT (USA)
Hereafter
15/05/20
EXGENESIS
Solve Et Coagula
15/05/20
ALOGIA
Semendria
15/05/20
JOE SATRIANI (POSTICIPATO)
TEATRO POLITEAMA GRECO - LECCE
16/05/20
JOE SATRIANI (POSTICIPATO)
AUDITORIUM CONCILIAZIONE
16/05/20
MILADY METAL FEST (ANNULLATO)
ARCI TOM - MANTOVA
16/05/20
OSTROGOTH + KILLER + WITCHUNTER (ANNULLATO)
WISHLIST - ROMA
17/05/20
POLARIS + GUESTS (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO
18/05/20
JOE SATRIANI (POSTICIPATO)
TEATRO DAL VERME - MILANO
21/05/20
L.A. GUNS (ANNULLATO)
ORION - CIAMPINO (ROMA)
21/05/20
GREEN CARNATION + GUEST TBA (ANNULLATO)
LARGO VENUE - ROMA
23/05/20
L.A. GUNS (ANNULLATO)
DRUSO - RANICA (BG)
23/05/20
DEATHLESS LEGACY (ANNULLATO)
REQUIEM OF DESTRUCTION FEST - RIMINI