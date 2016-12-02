HORISONT: diffuso il video di ''Revolution''

19/05/20
PROTOSEQUENCE
A Blunt Description of Something Obscene
21/05/20
KALEVALA
If We Only Had a Brain
21/05/20
DISAMARA
Notturna è la Quiete
22/05/20
DIE KREATUR
Panoptikum
22/05/20
OLD MAN GLOOM
Seminar VIII: Light Of Meaning
22/05/20
OLD MAN GLOOM
Seminar IX: Darkness Of Being
22/05/20
PILE OF PRIESTS
Pile Of Priests
22/05/20
BAIT
Revelations Of The Pure
22/05/20
COSMIC PUTREFACTION
The Horizons Towards Which Splendour Withers
22/05/20
RUADH
The Rock Of The Clyde
16/05/20
JOE SATRIANI (POSTICIPATO)
AUDITORIUM CONCILIAZIONE
16/05/20
MILADY METAL FEST (ANNULLATO)
ARCI TOM - MANTOVA
16/05/20
OSTROGOTH + KILLER + WITCHUNTER (ANNULLATO)
WISHLIST - ROMA
17/05/20
POLARIS + GUESTS (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO
18/05/20
JOE SATRIANI (POSTICIPATO)
TEATRO DAL VERME - MILANO
21/05/20
L.A. GUNS (ANNULLATO)
ORION - CIAMPINO (ROMA)
21/05/20
GREEN CARNATION + GUEST TBA (ANNULLATO)
LARGO VENUE - ROMA
23/05/20
L.A. GUNS (ANNULLATO)
DRUSO - RANICA (BG)
23/05/20
DEATHLESS LEGACY (ANNULLATO)
REQUIEM OF DESTRUCTION FEST - RIMINI
24/05/20
VIRVUM + GUESTS (ANNULLATO)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)