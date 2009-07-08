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21/05/20
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21/05/20
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29/05/20
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LEGEND CLUB - MILANO

30/05/20
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TEATRO MANZONI - BOLOGNA

09/06/20
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10/06/20
IN.FEST
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO
DIABLO SWING ORCHESTRA: completate le parti di batteria del nuovo album in studio
19/05/2020 - 18:26 (51 letture)

Ovest
Martedì 19 Maggio 2020, 20.07.44
2
Anche io!
Muki97
Martedì 19 Maggio 2020, 19.28.49
1
Grande band, attendo con curiosità il nuovo album
RECENSIONI
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