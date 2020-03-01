JET JAGUAR: guarda il video di ''Blinding Lights''

22/05/20
OLD MAN GLOOM
Seminar VIII: Light Of Meaning
22/05/20
FIRES IN THE DISTANCE
Echoes From Deep November
22/05/20
HELLCOME
Good Friends, Bad Company
22/05/20
CROSSFAITH
Species
22/05/20
RUADH
The Rock Of The Clyde
22/05/20
CALIGULA`S HORSE
Rise Radiant
22/05/20
THE ORDER
Supreme Hypocrisy
22/05/20
BAIT
Revelations Of The Pure
22/05/20
DIE KREATUR
Panoptikum
22/05/20
PILE OF PRIESTS
Pile Of Priests
23/05/20
L.A. GUNS (ANNULLATO)
DRUSO - RANICA (BG)
23/05/20
DEATHLESS LEGACY (ANNULLATO)
REQUIEM OF DESTRUCTION FEST - RIMINI
24/05/20
VIRVUM + GUESTS (ANNULLATO)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
29/05/20
RAIN + GUESTS (ANNULLATO)
BLACK DEVILS SPRING PARTY - S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO)
29/05/20
NECRODEATH (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO
30/05/20
MARK LANEGAN BAND (ANNULLATO)
TEATRO MANZONI - BOLOGNA
09/06/20
PERIPHERY (ANNULLATO)
ORION - CIAMPINO (ROMA)
10/06/20
IN.FEST
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO
12/06/20
SYSTEM OF A DOWN + KORN + GUESTS TBA (SOSPESO)
I-DAYS - AREA EXPO - MILANO
12/06/20
GUNS N` ROSES + GUESTS TBA (ANNULLATO)
FIRENZE ROCKS - VISARNO ARENA (FIRENZE)