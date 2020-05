Ad un primo ascolto niente di eclatante...la formula è la stessa, un buon riff portante con dei tempi irregolari, voce in Scream e voce pulita, stavolta del batterista che non se la cava male ma mi pare un po' troppo forzata e ripetitiva, preferivo le clean dell'ex tastierista, poi il solo... quello che manca è uno sviluppo interessante, mi è sembrata monocorde. Spero in meglio x le altre tracce