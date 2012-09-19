      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Band
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

25/05/20
SINISTER DOWNFALL
A Dark Shining Light

25/05/20
TILL DIE
Ruthless

27/05/20
HELIKON
Myth & Legend

29/05/20
PARALYSIS
Mob Justice

29/05/20
BEHEMOTH
A Forest (EP)

29/05/20
GRAVE DIGGER
Fields Of Blood

29/05/20
CENTINEX
Death In Pieces

29/05/20
PALAYE ROYALE
The Bastards

29/05/20
SORCERER
Lamenting Of The Innocent

29/05/20
XIBALBA
Anos En Infierno

CONCERTI

24/05/20
VIRVUM + GUESTS (ANNULLATO)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

29/05/20
RAIN + GUESTS (ANNULLATO)
BLACK DEVILS SPRING PARTY - S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

29/05/20
NECRODEATH (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO

30/05/20
MARK LANEGAN BAND (ANNULLATO)
TEATRO MANZONI - BOLOGNA

09/06/20
PERIPHERY (ANNULLATO)
ORION - CIAMPINO (ROMA)

10/06/20
IN.FEST
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO

12/06/20
SYSTEM OF A DOWN + KORN + GUESTS TBA (SOSPESO)
I-DAYS - AREA EXPO - MILANO

12/06/20
GUNS N` ROSES + GUESTS TBA (ANNULLATO)
FIRENZE ROCKS - VISARNO ARENA (FIRENZE)

13/06/20
AEROSMITH + GUESTS (SOSPESO)
I-DAYS - AREA EXPO - MILANO

16/06/20
STEEL PANTHER + THE WILD (SOSPESO)
ALCATRAZ - MILANO
SABATON: ''The Last Stand'' dal concerto di Budapest
24/05/2020 - 17:01 (12 letture)

RECENSIONI
67
72
80
75
82
76
78
75
70
75
76
65
ARTICOLI
31/01/2020
Live Report
SABATON + APOCALYPTICA + AMARANTHE
Alcatraz, Milano, 28/01/2020
31/01/2017
Live Report
SABATON + ACCEPT + TWILIGHT FORCE
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI) - 25/01/2017
17/08/2016
Intervista
SABATON
A tu per tu con Joakim Broden
08/02/2015
Live Report
SABATON + DELAIN + BATTLE BEAST
Alcatraz, Milano, 03/02/2015
01/05/2014
Intervista
SABATON
I nuovi eroi - A tu per tu con Pär Sundström
23/09/2012
Live Report
SABATON + ELUVEITIE + WISDOM
Alcatraz, Milano, 19/09/2012
 
ALTRE NOTIZIE
24/05/2020 - 17:01
SABATON: ''The Last Stand'' dal concerto di Budapest
17/05/2020 - 21:31
SABATON: ecco il live video di ''The Red Baron''
10/05/2020 - 11:47
SABATON: disponibili due live video
03/05/2020 - 10:41
SABATON: ''Seven Pillars of Wisdom'' dallo show di Amsterdam
18/04/2020 - 21:43
SABATON: in streaming il video live di ''The Great War''
11/04/2020 - 20:16
SABATON: disponibile il live video di ''Ghost Division'' dal loro ultimo tour
04/04/2020 - 19:45
SABATON: guarda il video di ''The Lion From The North''
22/12/2019 - 13:46
SABATON: ecco la clip di ''Seven Pillars of Wisdom''
21/11/2019 - 19:13
SABATON: ecco il video di ''Angel's Calling'' con gli Apocalyptica
01/09/2019 - 14:04
SABATON: coinvolti in un incidente stradale in Tunisia
ULTIME NOTIZIE
24/05/2020 - 17:08
JOURNEY: presentata la nuova lineup
24/05/2020 - 16:59
AYREON: Amanda Somerville tra gli ospiti di ''Transitus''
24/05/2020 - 16:58
EVERFROST: pubblicato il video di ''Die Young''
24/05/2020 - 16:54
ALEAH: presentato il nuovo singolo dall'album postumo
24/05/2020 - 16:49
BURZYGORY: a giugno il nuovo album omonimo, svelato il contenuto
24/05/2020 - 16:45
SVARD: previsto per luglio il nuovo EP, ecco la tracklist e un lyric video
24/05/2020 - 16:37
DARK LUNACY: il 29 maggio uno show in streaming con Disease Illusion e Jumpscare
24/05/2020 - 16:31
REVERBER: ecco il video di ''Sect of Faceless''
24/05/2020 - 00:11
VOLBEAT: al lavoro su materiale inedito
24/05/2020 - 00:10
REALIZE: firmano con Relapse Records, disponibile l’album di debutto in streaming
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     