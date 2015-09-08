      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Fulci
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

27/05/20
HELIKON
Myth & Legend

29/05/20
CENTINEX
Death In Pieces

29/05/20
GRAVE DIGGER
Fields Of Blood

29/05/20
PALAYE ROYALE
The Bastards

29/05/20
VIOLENT HAMMER
Riders of the Wasteland

29/05/20
XIBALBA
Anos En Infierno

29/05/20
MORBID ANGELS
Altars of Madness – Ultimate Edition

29/05/20
SORCERER
Lamenting Of The Innocent

29/05/20
BEHEMOTH
A Forest (EP)

29/05/20
PARALYSIS
Mob Justice

CONCERTI

29/05/20
RAIN + GUESTS (ANNULLATO)
BLACK DEVILS SPRING PARTY - S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

29/05/20
NECRODEATH (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO

30/05/20
MARK LANEGAN BAND (ANNULLATO)
TEATRO MANZONI - BOLOGNA

09/06/20
PERIPHERY (ANNULLATO)
ORION - CIAMPINO (ROMA)

10/06/20
IN.FEST
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO

12/06/20
SYSTEM OF A DOWN + KORN + GUESTS TBA (SOSPESO)
I-DAYS - AREA EXPO - MILANO

12/06/20
GUNS N` ROSES + GUESTS TBA (ANNULLATO)
FIRENZE ROCKS - VISARNO ARENA (FIRENZE)

13/06/20
AEROSMITH + GUESTS (SOSPESO)
I-DAYS - AREA EXPO - MILANO

16/06/20
STEEL PANTHER + THE WILD (SOSPESO)
ALCATRAZ - MILANO

16/06/20
DEATHLESS LEGACY
CRAZY BULL - GENOVA
FULCI: il video di ''Apocalypse Zombie'' è online
27/05/2020 - 19:16 (38 letture)

ARTICOLI
29/09/2015
Intervista
FRIZZI 2 FULCI
Intervista al Maestro Fabio Frizzi
16/09/2015
Live Report
FRIZZI 2 FULCI
Planet Live, Roma (RM) , 11/09/2015
 
ALTRE NOTIZIE
27/05/2020 - 19:16
FULCI: il video di ''Apocalypse Zombie'' è online
11/08/2019 - 19:13
FULCI: pubblicato il video di ''Legion of the Resurrected''
16/05/2019 - 19:23
FULCI: ascolta la titletrack del prossimo album
28/04/2019 - 21:38
FULCI: ascolta il brano 'Eye Full of Maggots'
11/04/2019 - 16:13
FULCI: ecco i dettagli del nuovo disco
27/03/2019 - 18:17
FULCI: nel roster della Time To Kill Records per il secondo album
08/09/2015 - 19:41
FRIZZI 2 FULCI: a Roma live le colonne sonore horror dei film di Lucio Fulci
ULTIME NOTIZIE
27/05/2020 - 21:40
SELBST: ad agosto pubblicheranno il nuovo disco, ecco il primo estratto
27/05/2020 - 21:35
AYREON: il nuovo ospite sarà Paul Manzi
27/05/2020 - 19:45
VEKTOR: annunciano il ritorno e la nuova formazione
27/05/2020 - 19:49
IMPERIVM: i dettagli di ''Holy War'' in uscita a luglio
27/05/2020 - 19:42
16: presentato il video di ''Sadlands''
27/05/2020 - 19:37
FU MANCHU: lo show di giugno è rinviato al 2021
27/05/2020 - 19:29
NECROT: ''Mortal'' in arrivo ad agosto, ecco i dettagli e un brano
27/05/2020 - 19:21
VIOLENT HAMMER: tutto ''Riders of the Wasteland'' in streaming
27/05/2020 - 16:18
MUSHROOMHEAD: ascolta il secondo singolo ‘‘The Heresy’’ dal nuovo album in arrivo a giugno
27/05/2020 - 16:00
OBSCURA: il chitarrista Christian Münzner rientra in formazione
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     