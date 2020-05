ANTHRAX: al lavoro su un nuovo disco

28/05/2020



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 21 Riguardo i SOD due dischi, due magnifiche perle! Aspettamo! Per gli Anthrax tanto di cappello! Anzi di “corona”Riguardo i SOD due dischi, due magnifiche perle! 20 ma come fate a giudicare delle persone solo dal gossip che si sente in giro? questo litiga con quello, quello litiga con l'altro... sembra stiate parlando di uomini e donne 19 @d.r.i. uno che si comporta così credo che in generale sia un bel pezzettino di merda, e lui in fondo non si è mai smentito se non quando ha chiamato Lilker per il progetto S.O.D. 18 E beh si, la classe e il talento di turbin sono indubbi. Nei suoi vari dischi di questi ultimi 30 anni ;per non parlare dei live e video che si vedono ovunque; si può notare la sua versatilità, il suo crescere come cantante e come interprete. Capace sia su tonalità alte che basse e non sempre segue il riff ma spesso con la musicalità delle sue scelte vocali perfora il riff creando qualcosa di magistrale. Grande Neil Turbin. Come non quotare Silvia. 17 Turbine è un grand email non lo sento cantare da Fistful 16 Vero e inoltre Scott si è pentito di tante cose, anche del suo atteggiamento verso Joey alla sua prima dipartita. È già tanto rendersi conto dei propri sbagli e ammetterli secondo me 15 Elluis che Scott si sia comportato da stronzo e più volte nei confronti di Dan è assodato. Ha anche dovuto chiedere pubblicamente scusa per un documentario o libro sugli anthrax in cui Dan non veniva nemmeno citato. @commento 11: le parole non sono di Ian ma di Lilker cioè il diretto interessato della vicenda e credo che valgano qualcosa 14 Comunque Benante ha detto che non faranno uscire il prossimo disco prima del vaccino per il Covid, quindi mi sa che ci andrà un anno. Sperando che Belladonna la smetta di tirarsi se no scoppia, tra i cantanti il migliore resta Bush, per voce e carisma. Magari cambiassero anche il chitarrista solista, visto che l'attuale sembra un palo della luce, e proprio dice ben poco. 13 @d.r.i. giustissimo quello che dici, ma lì fu Scott Ian a comportarsi da enorme stronzo e da codardo, non prese mai una propria decisione e lasciò che le cose accadessero da sole. Fu Turbin di sua sponte a chiamare Lilker e dirgli che era fuori dalla band, e quando Lilker chiamò Ian lui abbozzò una giustificazione ma non fece niente. Invece sono contento per la notizia, gli Anthrax sono ancora una gran bella band, nonostante For All Kings non mi sia particolarmente piaciuto. L'anno scorso al concerto di Filago hanno davvero spaccato. 12 @Gals, hai visto come ha cantato l'inno nazionale qualche tempo fa? 😀 Non mi ricordo quale evento sportivo fosse ma era da lacrime! X me Joey è ancora oggi un cantante eccezionale, penso che la sua voce particolare x il thrash abbia dato un enorme contributo a creare la personalità del sound degli Anthrax 11 commento9: codeste sono le parole di Ian che valgono quanto il 2 di briscola. commento 10: .....sono tuoi punti di vista, Belladonna può piacere, anche a me non dispiace, ma Turbin è oggettivamente più dotato vocalmente, le note le tiene e a mio avviso ha un carisma diverso, più statico e meno scimmiottante sul palco. 10 Belladonna è una Bertuccia saltellante che canta da Dio sia su disco che dal vivo. Il resto sono bugie. 9 Bello bigger, per la questione Neil è meglio che non si faccia più vedere perché prima ha fatto di tutto per cacciare (riuscendoci ahimè) Dan Lilker e poi ha fatto la prima donna ed è stato allontanato creando un doppio danno. Forse Bush andrebbe bene ma a me vanno bene così 8 L'ultimo album degli SOD comunque era una bomba. E non se l'è cavato nessuno. 7 d.r.i. in effetti un disco degli S.O.D. manca da troppo tempo e di sicuro sarebbe un capolavoro, anche con Michele Pattona. 6 Miglior notizia dell'anno. For all kings Rimane ancora adesso il mio disco metal preferito da quando è uscito ad oggi. 5 Mitici !!! Sembre benvenuta una loro nuova release 👍🏻 4 Mitici !!! Sembre benvenuta una loro nuova release 👍🏻 3 Sarebbe ottimo invece neil turbin che come voce è ancora messo ottimamente e meglio di quella bertuccia saltellante di belladonna. 2 Ma riformate gli s.o.d. con Patton alla voce 1 ...bene...