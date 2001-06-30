BLEED FROM WITHIN: il video della nuova ''Fracture''

29/05/20
CENTINEX
Death In Pieces
29/05/20
GRAVE DIGGER
Fields Of Blood
29/05/20
PALAYE ROYALE
The Bastards
29/05/20
XIBALBA
Anos En Infierno
29/05/20
DEF LEPPARD
London to Vegas
29/05/20
SORCERER
Lamenting Of The Innocent
29/05/20
OUR POND
Paraphernalia
29/05/20
VIOLENT HAMMER
Riders of the Wasteland
29/05/20
PARALYSIS
Mob Justice
29/05/20
MORBID ANGELS
Altars of Madness – Ultimate Edition
29/05/20
RAIN + GUESTS (ANNULLATO)
BLACK DEVILS SPRING PARTY - S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO)
29/05/20
NECRODEATH (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO
30/05/20
MARK LANEGAN BAND (ANNULLATO)
TEATRO MANZONI - BOLOGNA
09/06/20
PERIPHERY (ANNULLATO)
ORION - CIAMPINO (ROMA)
10/06/20
IN.FEST
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO
12/06/20
SYSTEM OF A DOWN + KORN + GUESTS TBA (SOSPESO)
I-DAYS - AREA EXPO - MILANO
12/06/20
GUNS N` ROSES + GUESTS TBA (ANNULLATO)
FIRENZE ROCKS - VISARNO ARENA (FIRENZE)
13/06/20
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16/06/20
STEEL PANTHER + THE WILD (SOSPESO)
ALCATRAZ - MILANO
16/06/20
DEATHLESS LEGACY
CRAZY BULL - GENOVA