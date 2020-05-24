BURZYGORY: disponibile lo streaming integrale del nuovo disco

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29/05/2020 - 21:37 (44 letture)

er colica (più vecchio e acciaccato)
Sabato 30 Maggio 2020, 0.46.54
1
ragazzi non conoscevo il gruppo e l'ambient non è proprio il mio stile ma leggendo il nome del gruppo non ho potuto trattenere una risata….burzy….no ho riso ve lo giuro ho pensato subito a lui hahahah vabbe a parte le risate rispetto per il gruppo in questione logicamente.
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