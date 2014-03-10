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I-DAYS - AREA EXPO - MILANO

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INFECTED RAIN + ANKOR + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
MORDRED: ascolta ''Not for You'' dall'EP ''Volition'' in uscita a giugno
31/05/2020 - 14:04 (82 letture)

DEAD AGAIN
Domenica 31 Maggio 2020, 19.39.49
5
Toh ma guarda chi si rivede.....ma chi se lo aspettava i MORDRED.
d.r.i.
Domenica 31 Maggio 2020, 18.53.51
4
Boh la musica mi piace ma c'è un cantante o uno che parla? Oltretutto con la voce sdoppiata.
Vitadathrasher
Domenica 31 Maggio 2020, 18.33.51
3
......ma chi si rivede! Primo LP un lavorone tecnico, ben prodotto, potente, crossoverato. Vediamo che combinano....questo pezzo mi dice il giusto.
Tino
Domenica 31 Maggio 2020, 18.10.21
2
Gruppo straordinario bella notizia
duke
Domenica 31 Maggio 2020, 17.14.10
1
...bentornati....
RECENSIONI
87
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