HAKEN: rinviato a luglio il nuovo album “Virus”

04/06/2020 - 19:33 (148 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 5 Beh, senza dubbio quello che meno comprendo è la scelta di rinviarlo così poco prima della release, i problemi logistici sono normali dato che li hanno sperimentati un po' tutti in questo periodo. Poi, come hai giustamente detto, un mese in più non è certo una tragedia e si può benissimo aspettare 4 Contando che gira già, un mese in più avrà sicuramente un incidenza sulle vendite. Peccato 3 Sulla tempistica anch'io la penso come te ,ma un conto è la distribizione delle promo agli addetti ai lavori e un conto è l'uscita a livello commerciale del supporto. Cmq un mese in più non è una tragedia. 2 Hanno già distribuito le copie preview dato che su questo sito ed altri ci sono le recensioni, credo che siano un bel po' di persone ad averlo quindi non vedo il senso di rinviarli ormai. Mi sembra strano che i problemi logistici si siano presentati 5 ore prima della release digitale, ma tant'è 1 Cmq lo aspetto con fiducia questo disco . GRANDI HAKEN! Con un titolo del genere era logico ke lo posticipassero per colpa del covid-19....scusate la battutacciaCmq lo aspetto con fiducia questo disco . GRANDI HAKEN!