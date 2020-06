AYREON: annunciata Simone Simons come nuova ospite

05/06/2020 - 11:24 (144 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 7 Non sono particolarmente d'accordo con la Sua ultima affermazione, Signor Marchese, in merito al far annusare i tappi e le etichette e il prodotto che viene valutato già positivamente prima ancora di essere fruito. A mio avviso l'aspettativa è sempre un'arma a doppio taglio, nel senso che spesso a grandi attese corrispondono grandi delusioni. Pensiamo solo a grandi band storiche, come Metallica, Maiden, i cui ultimi album vengono criticati ampiamente da molti ascoltatori (a fronte di una schiera di fan che li apprezza comunque, ci mancherebbe): probabilmente se non si trattasse di nomi così grossi gli stessi album non riceverebbero le stesse critiche, ma l'aspettativa che già solo la band in questione crea porta poi alla delusione di un'ampia porzione di pubblico. 6 Le Marquis, diciamo che le tue constatazioni son buttate li a fin di polemica e lasciano il tempo che trovano, visto che lo ripeti ogni volta, e visto che un buon marketing fa parte di ogni artista che si rispetti. Lo era negli anni 50 figuriamoci oggi. Non ci fosse il marketing, probabilmente non ci sarebbero nemmeno questi progetti. Non credo costi poco al Signor Lucassen avere tutti questi ospiti. Quindi, il richiedere guest importanti comporta necessariamente questa operazione di marketing. Sennò piuttosto scegli cantanti bravi che non conosce nessuno, non fai marketing, vendi quel che vendi e andrai in concerto con uno solo di questi e tutte le altre voci registrate su samples. Perché è così che funziona. E non scrivo purtroppo perché il Signor Lucassen simerita tutto il successo che ha e anzi ne meriterebbe maggiormente. 5 Messieurs, non ho detto che è una cosa negativa e probabilmente la risposta di Monsieur Jansen è la più azzeccata. Le mie sono constatazioni. Questi Olandesi (si vedano anche i Within Temptation) sono maestri nel creare aspettative su aspettative, giocando molto sulla tecnica del marketing che sequenzia le informazioni/anteprime, come uno che ti fa annusare i tappi e mostra le etichette, sperando che di sicuro gli comprerai il vino. Questa tecnica, fa in modo che poi, il vino (l'album) sarò già valutato buono ancora prima di assaggiarlo/sentirlo. Difficile che dopo tanti annusamenti, tra l'altro di spessore, come dice Monsieur Jansen, valuterai negativamente il lavoro. E' una tecnica, Sirs. Be aware (être conscient). Au revoir. 4 Una campagna marketing del genere avrebbe poco senso se fossero ospiti piuttosto sconosciuti o che piacciono poco, invece sono tutti nomi di spessore e dalle indubbie qualità. Con un marketing del genere crei moltissime aspettative ma Arjen raramente le ha deluse quindi per me ha perfettamente senso 3 Che poi se fosse veramente interessato al marketing, Lucassen farebbe interi tour mondiali nel giro del globo, ed invece gli Ayreon hanno cominciato a suonare dal vivo solo dal 2017, facendo pochissime date quasi esclusivamente nei Paesi Bassi e in Belgio, anche le prime date andarono sold out in fretta. Poi lui ha suonato anche con gli Stream of Passion, salvo poi andarsene nel 2007, poi ha avuto problemi personali e di salute di vario genere, ha avuto un periodo di depressione e ha fondato anche Guilt Machine e Star One, penso che siamo abbastanza lontani dal responso di Nightwish, Epica e co. 2 Non capisco la lamentela, onestamente. Innanzitutto gli Lucassen ha sempre fatto così, non è una novità. E poi cosa c'è di male nel marketing? Anzi, ben venga! Permette di creare hype e di pubblicizzarsi senza spendere troppo, cose positive in un'epoca in cui si vendono pochi dischi e gli streaming fruttano poco. L'importante è che il contenuto musicale non diventi parte della strategia commerciale, solo questo. 1 Prendiamo atto del sesto post (sono passati 4 giorni). Aspettiamo il prossimo tra 3/4 giorni... Marketing, marketing.... Au revoir.