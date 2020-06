IN FLAMES: ascolta la versione riregistrata di ''Clayman''

05/06/2020 - 11:38 (308 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 13 Clayman 20th Anniversary Edition” esce interamente rimasterizzato da Ted Jensen (PANTERA, DEFTONES, GOJIRA) e vede un nuovo artwork composto da un booklet di sedici pagine, un nuovissimo medley strumentale e quattro versioni ri-registrate delle favorite dei fan come ‘Only For The Weak‘ e ‘Pinball Map‘. 12 Sì ma ditelo che non è stato registrato un'altra volta l'album 11 Una porcata!!!! Rovinare un gran pezzo con una nuova versione all'acqua di rose è sinonimo di un gruppo che non ha più niente da dire ma cerca solo più fama nei nuovi e più giovani ascoltatori... 10 Sono contrario a queste remix, re master, re rec. Visto che ogni opera è figlia del proprio contesto e anche a livello psicologico per me vale "buona la prima". Ok il remaster che magari tira su un po di decibel. Ma quello spinto.....mi vengono in mente i remaster dei megadeth, sono obbrobri. Questa re rec non è brutta, ma è un non senso. 9 @Poss potrei essere d'accordo con te se parlassimo di un album introvabile o fuori produzione, ma questo come gli altri degli IF sono relativamente facili da reperire online in versione originale. Oltretutto, io è un pò che non vedo gli IF in sede live, ma da quanto ne sò The Clayman la fanno sempre dal vivo, i più giovani non hanno davvero bisogno di questa porcheria. 8 Non trovo assolutamente senso riregistrare gli album, ogni disco ha il suo fascino e la sua identità con quella precisa produzione di quell'epoca. Sono pochi i casi nei quali magari ammetto di trovarmi davanti a un prodotto migliore del precedente, tipo Visions Of Eden dei Virgin Steele che ha guadagnato decisamente di più, nel 2017. Clayman invece per me andava bene com'era, il suono della batteria poi qui in questa versione nuova lo trovo orribile. Bocciato, non il pezzo ovviamente, ma come è stato rilavorato. 7 A me non dispiace 6 Della serie, siamo in studio a grattarci le palle...... 5 Anche a me sto suono non piace. Pero' sono contento dell'operazione perche' almeno i fan piu' giovani e degli ultimi anni possono avere l'opportunita' di sentire dei pezzi davvero fighi. Che magari poi potrebbero essere riproposti live. 4 Una domanda: perchè? 3 Sciacquatura dei piatti... 2 ...e quindi? A che serve!? 1 Bella, bella, una bella merda!! Sto suono ripulito e perfettino snatùra completamente la song originale, il bello dei primi album degli In Flames era non solo il timbro tipico della band che la fa riconoscere subito, ma anche quel suono un pò "sporco" che ci sta benissimo in un album già di per sè ottimo. Questa orribile versione distrugge tutta l'atmosfera di allora, trasformandolo in un suono freddo e asettico che non ha nessun senso, sembra fatta da un computer! Bocciatissima!!