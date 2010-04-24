      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Rex - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

05/06/20
DEVIN TOWNSEND
Empath - The Ultimate Edition

05/06/20
GRUESOME/EXHUMED
Twisted Horror (split)

05/06/20
HANGING GARDEN
Against the Dying of the Light

05/06/20
FROST*
Others

05/06/20
-(16)-
Dream Squasher

05/06/20
BLIGHT
Temple Of Wounds

05/06/20
HAKEN
Virus

05/06/20
MAKE THEM SUFFER
How To Survive A Funeral

05/06/20
CURRENTS
The Way it Ends

05/06/20
NANOWAR OF STEEL
Sodali Do It Better

CONCERTI

09/06/20
PERIPHERY (ANNULLATO)
ORION - CIAMPINO (ROMA)

10/06/20
IN.FEST
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO

12/06/20
SYSTEM OF A DOWN + KORN + GUESTS TBA (SOSPESO)
I-DAYS - AREA EXPO - MILANO

12/06/20
GUNS N` ROSES + GUESTS TBA (ANNULLATO)
FIRENZE ROCKS - VISARNO ARENA (FIRENZE)

13/06/20
AEROSMITH + GUESTS (SOSPESO)
I-DAYS - AREA EXPO - MILANO

16/06/20
STEEL PANTHER + THE WILD (SOSPESO)
ALCATRAZ - MILANO

16/06/20
DEATHLESS LEGACY
CRAZY BULL - GENOVA

17/06/20
SOCIAL DISTORTION + GUEST TBA
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

18/06/20
GLORYHAMMER
ALPEN FLAIR - BOLZANO

21/06/20
INFECTED RAIN + ANKOR + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
VAMPIRE: ecco il lyric video di ''Serafim''
05/06/2020 - 18:18 (34 letture)

RECENSIONI
71
ARTICOLI
18/05/2011
Live Report
THEATRES DES VAMPIRES + MOTHERSTONE + S.B.S.
Legend 54, Milano, 12/05/2011
12/05/2011
Live Report
THEATRES DES VAMPIRES + ENDAEMONA
Blackout, Roma, 07/05/2011
28/12/2010
Intervista
THEATRES DES VAMPIRES
Valzer al chiaro di luna
18/06/2010
Intervista
THEATRES DES VAMPIRES
Intervista col vampiro
04/05/2010
Live Report
THEATRES DES VAMPIRES + ELISEUM
Mac 2, Schio, 24/04/2010
 
ALTRE NOTIZIE
05/06/2020 - 18:18
VAMPIRE: ecco il lyric video di ''Serafim''
23/05/2020 - 12:27
VAMPIRE: svelata la clip di ''Rex'' dall'album omonimo
10/05/2020 - 12:18
PATTERN-SEEKING ANIMALS: online il video di ''Elegant Vampires''
28/04/2020 - 18:00
VAMPIRE: a giugno il nuovo album
14/02/2020 - 14:26
HOLLYWOOD VAMPIRES: anticipata la data italiana
18/11/2019 - 16:06
THE HOLLYWOOD VAMPIRES: una data in Italia a settembre
31/10/2019 - 19:54
VAMPIRE: al lavoro sul nuovo album, ecco un brano
07/06/2019 - 18:44
HOLLYWOOD VAMPIRES: presentato il video di ''Heroes''
17/05/2019 - 13:26
HOLLYWOOD VAMPIRES: ecco il live video di ''The Boogieman Surprise''
18/04/2019 - 10:05
HOLLYWOOD VAMPIRES: a giugno il nuovo album, ascolta un brano
ULTIME NOTIZIE
05/06/2020 - 18:48
NIGHT VIPER: annunciato lo scioglimento
05/06/2020 - 18:41
HOUSE OF LORDS: pubblicano il brano ''The End of Times''
05/06/2020 - 18:33
16: disponibile lo streaming integrale del nuovo disco
05/06/2020 - 17:07
MUSHROOMHEAD: online il video ufficiale di ‘‘The Heresy’’
05/06/2020 - 17:00
KANSAS: ascolta il terzo singolo ‘‘Jets Overhead’’ dal nuovo album
05/06/2020 - 15:25
METHODICA: annunciano un nuovo album, disponibile il primo singolo "A Trick"
05/06/2020 - 13:05
WARDRUNA: ascolta la nuova ‘‘Lyfjaberg’’
05/06/2020 - 12:44
PALE HORSEMAN: in arrivo a luglio ‘‘For Dust Thou Art’’, diffuso il primo singolo in anteprima
05/06/2020 - 11:46
LIONVILLE: annunciato il nuovo disco ‘‘Magic is Alive’’, ascolta il primo singolo
05/06/2020 - 11:38
IN FLAMES: ascolta la versione riregistrata di ''Clayman''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     