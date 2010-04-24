VAMPIRE: ecco il lyric video di ''Serafim''

05/06/20
DEVIN TOWNSEND
Empath - The Ultimate Edition
05/06/20
GRUESOME/EXHUMED
Twisted Horror (split)
05/06/20
HANGING GARDEN
Against the Dying of the Light
05/06/20
FROST*
Others
05/06/20
-(16)-
Dream Squasher
05/06/20
BLIGHT
Temple Of Wounds
05/06/20
HAKEN
Virus
05/06/20
MAKE THEM SUFFER
How To Survive A Funeral
05/06/20
CURRENTS
The Way it Ends
05/06/20
NANOWAR OF STEEL
Sodali Do It Better
09/06/20
PERIPHERY (ANNULLATO)
ORION - CIAMPINO (ROMA)
10/06/20
IN.FEST
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO
12/06/20
SYSTEM OF A DOWN + KORN + GUESTS TBA (SOSPESO)
I-DAYS - AREA EXPO - MILANO
12/06/20
GUNS N` ROSES + GUESTS TBA (ANNULLATO)
FIRENZE ROCKS - VISARNO ARENA (FIRENZE)
13/06/20
AEROSMITH + GUESTS (SOSPESO)
I-DAYS - AREA EXPO - MILANO
16/06/20
STEEL PANTHER + THE WILD (SOSPESO)
ALCATRAZ - MILANO
16/06/20
DEATHLESS LEGACY
CRAZY BULL - GENOVA
17/06/20
SOCIAL DISTORTION + GUEST TBA
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
18/06/20
GLORYHAMMER
ALPEN FLAIR - BOLZANO
21/06/20
INFECTED RAIN + ANKOR + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)