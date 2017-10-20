IMPERIVM: presentata il nuovo singolo da ''Holy War''

08/06/20
DIVINE WEEP
The Omega Man
12/06/20
STINKY
Of Lost Things
12/06/20
LIVING GATE
Deathlust
12/06/20
ELECTRIC MOB
Discharge
12/06/20
THE OTHER
Haunted
12/06/20
VEGA
Grit Your Teeth
12/06/20
SMACKBOUND
20/20
12/06/20
AVERSIONS CROWN
Hell Will Come For Us All
12/06/20
MAGNUS KARLSSON FREE FALL
We Are The Night
12/06/20
MOONLIGHT HAZE
Lunaris
09/06/20
PERIPHERY (ANNULLATO)
ORION - CIAMPINO (ROMA)
10/06/20
IN.FEST
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO
12/06/20
SYSTEM OF A DOWN + KORN + GUESTS TBA (SOSPESO)
I-DAYS - AREA EXPO - MILANO
12/06/20
GUNS N` ROSES + GUESTS TBA (ANNULLATO)
FIRENZE ROCKS - VISARNO ARENA (FIRENZE)
13/06/20
AEROSMITH + GUESTS (SOSPESO)
I-DAYS - AREA EXPO - MILANO
16/06/20
STEEL PANTHER + THE WILD (SOSPESO)
ALCATRAZ - MILANO
16/06/20
DEATHLESS LEGACY
CRAZY BULL - GENOVA
17/06/20
SOCIAL DISTORTION + GUEST TBA
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
18/06/20
GLORYHAMMER
ALPEN FLAIR - BOLZANO
21/06/20
INFECTED RAIN + ANKOR + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)