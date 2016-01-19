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Fury by Failure

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Send Me an Angel (ristampa)

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Effigy of Nightmares

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PERIPHERY (ANNULLATO)
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10/06/20
IN.FEST
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO

12/06/20
SYSTEM OF A DOWN + KORN + GUESTS TBA (SOSPESO)
I-DAYS - AREA EXPO - MILANO

12/06/20
GUNS N` ROSES + GUESTS TBA (ANNULLATO)
FIRENZE ROCKS - VISARNO ARENA (FIRENZE)

13/06/20
AEROSMITH + GUESTS (SOSPESO)
I-DAYS - AREA EXPO - MILANO

13/06/20
ERADIUS + HELLFIU
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

16/06/20
STEEL PANTHER + THE WILD (SOSPESO)
ALCATRAZ - MILANO

16/06/20
DEATHLESS LEGACY
CRAZY BULL - GENOVA

17/06/20
SOCIAL DISTORTION + GUEST TBA
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

18/06/20
GLORYHAMMER
ALPEN FLAIR - BOLZANO
IMPERIAL AGE: guarda il live video di ''Love Eternal''
08/06/2020 - 22:28 (45 letture)

RECENSIONI
ARTICOLI
19/11/2016
Live Report
ORPHANED LAND + VOODOO KUNGFU + IMPERIAL AGE + CRISALIDA
Dagda Live Club, Borgo Priolo (PV), 13/11/2016
24/01/2016
Live Report
THERION + LUCIFERIAN LIGHT ORCHESTRA + EGO FALL + IMPERIAL AGE
Circolo Colony, Brescia (BS), 19/01/2016
 
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08/06/2020 - 22:28
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26/01/2018 - 19:54
IMPERIAL AGE: disponibile il lyric video di ''The legacy of atlantis''
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