AVERSIONS CROWN: ecco il video di ''Paradigm''

12/06/20
MICHAEL ANGELO BATIO
More Machine than Man
12/06/20
VISION DIVINE
Send Me an Angel (ristampa)
12/06/20
VALDRIN
Effigy of Nightmares
12/06/20
STINKY
Of Lost Things
12/06/20
BPMD
American Made
12/06/20
ELECTRIC MOB
Discharge
12/06/20
MAGNUS KARLSSON FREE FALL
We Are The Night
12/06/20
SMACKBOUND
20/20
12/06/20
ELM
The Wait
12/06/20
LIGHTWORKER
Fury by Failure
12/06/20
GUNS N` ROSES + GUESTS TBA (ANNULLATO)
FIRENZE ROCKS - VISARNO ARENA (FIRENZE)
13/06/20
AEROSMITH + GUESTS (SOSPESO)
I-DAYS - AREA EXPO - MILANO
13/06/20
ERADIUS + HELLFIU
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
16/06/20
STEEL PANTHER + THE WILD (SOSPESO)
ALCATRAZ - MILANO
16/06/20
DEATHLESS LEGACY
CRAZY BULL - GENOVA
18/06/20
GLORYHAMMER
ALPEN FLAIR - BOLZANO
21/06/20
INFECTED RAIN + ANKOR + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
23/06/20
DEFTONES (SOSPESO)
GRUVILLAGE 105 MUSIC FESTIVAL - GRUGLIASCO (TO)
23/06/20
THE OFFSPRING + GUESTS (SOSPESO)
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
23/06/20
SHARKS IN YOUR MOUTH + GUESTS
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)