KATAKLYSM: completato il tredicesimo album

15/06/20
PRISON OF MIRRORS
De Ritualibus et Sacrificiis ad Serviendum Abysso
15/06/20
DOMINION OF SUFFERING
The Birth Of Hateful Existence
16/06/20
GREYHAWK
Keepers Of The Flame
17/06/20
MEDICATED
Descension
18/06/20
BURZYGORY
Burzygory
19/06/20
WITHERING SURFACE
Meet the Maker
19/06/20
TRAPT
Shadow Work
19/06/20
MUSHROOMHEAD
A Wonderful Life
19/06/20
THE PATH OF MEMORY
Hell is Other People
19/06/20
ATAVIST
III: Absolution
16/06/20
STEEL PANTHER + THE WILD (SOSPESO)
ALCATRAZ - MILANO
16/06/20
DEATHLESS LEGACY
CRAZY BULL - GENOVA
18/06/20
GLORYHAMMER
ALPEN FLAIR - BOLZANO
21/06/20
INFECTED RAIN + ANKOR + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
23/06/20
DEFTONES (SOSPESO)
GRUVILLAGE 105 MUSIC FESTIVAL - GRUGLIASCO (TO)
23/06/20
THE OFFSPRING + GUESTS (SOSPESO)
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
23/06/20
SHARKS IN YOUR MOUTH + GUESTS
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
24/06/20
THE OFFSPRING + GUESTS (SOSPESO)
SHERWOOD FESTIVAL - PADOVA
26/06/20
ROCK THE CASTLE (day 1) - POSTICIPATO
CASTELLO DI VILLAFRANCA - VERONA
26/06/20
NICK MASON (SOSPESO)
LUCCA SUMMER FESTIVAL - LUCCA