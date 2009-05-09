      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Lunarsea
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

16/06/20
GREYHAWK
Keepers Of The Flame

17/06/20
MEDICATED
Descension

18/06/20
BURZYGORY
Burzygory

19/06/20
THE PATH OF MEMORY
Hell is Other People

19/06/20
TRAPT
Shadow Work

19/06/20
ATAVIST
III: Absolution

19/06/20
WITHERING SURFACE
Meet the Maker

19/06/20
PROTEST THE HERO
Palimpsest

19/06/20
KALL
Brand

19/06/20
WHITESNAKE
The Rock Album

CONCERTI

16/06/20
STEEL PANTHER + THE WILD (SOSPESO)
ALCATRAZ - MILANO

16/06/20
DEATHLESS LEGACY
CRAZY BULL - GENOVA

18/06/20
GLORYHAMMER
ALPEN FLAIR - BOLZANO

21/06/20
INFECTED RAIN + ANKOR + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

23/06/20
DEFTONES (SOSPESO)
GRUVILLAGE 105 MUSIC FESTIVAL - GRUGLIASCO (TO)

23/06/20
THE OFFSPRING + GUESTS (SOSPESO)
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

23/06/20
SHARKS IN YOUR MOUTH + GUESTS
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

24/06/20
THE OFFSPRING + GUESTS (SOSPESO)
SHERWOOD FESTIVAL - PADOVA

26/06/20
ROCK THE CASTLE (day 1) - POSTICIPATO
CASTELLO DI VILLAFRANCA - VERONA

26/06/20
NICK MASON (SOSPESO)
LUCCA SUMMER FESTIVAL - LUCCA
LUNARSEA: ecco il video di ''Polar Covalent Bond''
16/06/2020 - 20:26 (28 letture)

RECENSIONI
79
ARTICOLI
12/09/2016
Live Report
NOVEMBRE + LUNARSEA + UNALEI + SEVENTH GENOCIDE
Traffic Live Club, Roma, 08/09/2016
11/11/2015
Live Report
SHINING + DARKEND + SELVANS + LUNARSEA
Traffic Club, Roma, 05/11/2015
26/02/2014
Live Report
PRIMORDIAL + CADAVERIA + LUNARSEA + SHORES OF NULL
Rock'n'Roll Arena, Romagnano Sesia (NO),21/02/2014
10/12/2010
Live Report
IMPALED NAZARENE + ADIMIRON + LUNARSEA + BLIND HORIZON
Init Club, Roma, 05/12/2010
09/05/2009
Intervista
LUNARSEA
Giovani rancori
 
ALTRE NOTIZIE
16/06/2020 - 20:26
LUNARSEA: ecco il video di ''Polar Covalent Bond''
18/10/2019 - 20:47
LUNARSEA: comunicano i dettagli di ''Earthling/Terrestre''
28/02/2019 - 20:47
LUNARSEA: al lavoro sul prossimo album 'Earthling/Terrestre'
26/07/2018 - 21:07
NERVOSA: i Lunarsea apriranno la data del 10 agosto a Milano
10/01/2018 - 11:21
LUNARSEA: annunciato il nuovo batterista
21/06/2017 - 16:49
LUNARSEA: annunciata la nuova formazione
17/02/2015 - 11:12
LUNARSEA: annunciato il nuovo cantante
06/12/2013 - 09:44
LUNARSEA: videointervista disponibile
11/04/2013 - 22:25
LUNARSEA: ecco la release date del prossimo album
04/04/2013 - 01:54
LUNARSEA: ascolta un nuovo brano
ULTIME NOTIZIE
16/06/2020 - 21:17
SILVER BULLET: ecco un video dall'ultimo album
16/06/2020 - 21:01
NOCTEM AETERNUS: a luglio la pubblicazione di ''Landscape of Discord'', ecco dettagli e brano
16/06/2020 - 20:58
SABATON: online il video di ''Angels Calling'' dal concerto di Vienna
16/06/2020 - 20:56
MERCYFUL FATE: guarda il video di ''Evil''
16/06/2020 - 20:49
LARES: a fine mese il nuovo album ''Towards Nothingness'', ascolta il primo singolo
16/06/2020 - 20:47
EMPRESS: svelato il brano ''Lion's Blood'' dal debutto
16/06/2020 - 20:16
VARATHRON: a settembre un live album per il trentennale, diffusi i dettagli
16/06/2020 - 20:11
THE RITE: tutto l'album d'esordio in streaming
16/06/2020 - 19:58
RECKLESS LOVE: in Italia nel 2021 per tre date
16/06/2020 - 19:48
AGONY FACE: i dettagli di ''IV Time Totems'' in arrivo a luglio
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     