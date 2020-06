MACHINE HEAD: online il nuovo doppio singolo ‘‘Civil Unrest’’, guarda il video di un brano

17/06/2020 - 15:50 (172 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 5 Interessante è il presentarsi con una spalla, forse per il dubbio di aver ormai poca credibilità... però guai a perdere l'occasione di "esserci" ... per il resto, che dire? Pezzi dl due anni fa, ovvero jam/outtake, impreziositi dai testi semi-nuovi di uno che non è mai stato un grande paroliere... ehm... dai, lasciamo stare. 4 Apprezzo lo scopo per cui è stata fatta, ma non mi piace. 3 Flynn si conferma uno che cavalca le mode del momento, pezzi senza anima, questi riff thrashosi per attirare ragazzini 14enni ribelli hanno veramente stufato. A inizi 2000 andava in giro con i capelli da alternativo, ora sfrutta un movimento anti razzista per fare visualizzazioni. Penoso. 2 Mi stupisco che Robb Flynn non abbia ancora considerato l'ipotesi di candidarsi a governatore o presidente USA: nel suo profilo Instagram non parla d'altro. 1 Non mi piace..purtroppo, ci speravo in un miglioramento, ma non mi ha trasmesso nulla, anche se ne hanno fatti di peggio..mah