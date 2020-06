JOHN PETRUCCI: annuncia il nuovo album solista ''Terminal Velocity''

18/06/2020 - 17:02 (157 letture)



Discutine con noi sul FORUM Daniele Girardelli "danygira" 3 "Petrucci rallenta, non è successo un cazzo!" 2 Non vedo la necessità di un album solista per la chitarra elettrica nel 2020. Chitarrista obsoleto, che non ha mai saputo cosa sia un Majmin7 e l'armonia quartale. Sono inorridito da questo annuncio. La chitarra (da sola) è finita da un pezzo, diamo spazio ai giovani che con le nuove proposte prog e djent stanno facendo vedere cosa voglia dire EVOLUZIONE. Caro Petrucci, tra l'altro oramai la tua tecnica è la base di partenza per i bimbi di due anni, ti prego desisti dal pubblicare questo certo abominio 1 Daje Petruccione siamo tutti con te!