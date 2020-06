EXODUS: entreranno in studio a settembre per registrare il nuovo album

19/06/2020 - 11:01 (72 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 5 È da "Tempo" che non apprezzo un loro disco, sarà difficile un riavvicinamento al loro sound, per me ormai proibitivo. 4 Era oraaaaaaaaaa!!! 😅 Finalmente, quanto abbiamo aspettato? 😁 Sono già 2 anni dall'annuncio del nuovo materiale! Hype! Ottimo anche x gli Heathen 👍🏻 3 Ps: é in arrivo (dopo dieci anni o giù di lì) il nuovo degli Heaten!! 2 E finalmente arrivò la buona nuova!!!Grandissimi Exodus! 1 Bene..👍grandissimi come sempre