HAIL SPIRIT NOIR: tutto ''Eden in Reverse'' in streaming

19/06/20
ATAVIST
III: Absolution
19/06/20
CHAOSAINT
In the Name of
19/06/20
VILE CREATURE
Glory, Glory Apathy Took Helm
19/06/20
WITHERING SURFACE
Meet the Maker
19/06/20
PROTEST THE HERO
Palimpsest
19/06/20
WHITESNAKE
The Rock Album
19/06/20
SUNDENKLANG
Jahresringe
19/06/20
KALL
Brand
19/06/20
MUSHROOMHEAD
A Wonderful Life
19/06/20
TRAPT
Shadow Work
21/06/20
INFECTED RAIN + ANKOR + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
23/06/20
DEFTONES (SOSPESO)
GRUVILLAGE 105 MUSIC FESTIVAL - GRUGLIASCO (TO)
23/06/20
THE OFFSPRING + GUESTS (SOSPESO)
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
23/06/20
SHARKS IN YOUR MOUTH + GUESTS
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
24/06/20
THE OFFSPRING + GUESTS (SOSPESO)
SHERWOOD FESTIVAL - PADOVA
26/06/20
ROCK THE CASTLE (day 1) - POSTICIPATO
CASTELLO DI VILLAFRANCA - VERONA
26/06/20
NICK MASON (SOSPESO)
LUCCA SUMMER FESTIVAL - LUCCA
26/06/20
PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS
DRUSO - RANICA (BG)
27/06/20
SHOCK METAL FEST (day 1)
PALABIGAUDA ARENA - CAMPOROSSO (IM)
28/06/20
ROCK THE CASTLE (day 3) - POSTICIPATO
CASTELLO DI VILLAFRANCA - VERONA