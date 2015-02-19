CLAUDIO SIMONETTI`S GOBLIN: la clip di ''The Devil is Back''

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02/07/2020 - 20:11 (51 letture)

Tino
Giovedì 2 Luglio 2020, 21.15.27
1
Grande artista Claudio, musicalmente sempre al top, ottimo pezzo in stile parecchio rush, manca purtroppo la parte vocale ma si sa che lui fa solo cose strumentali
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