IMPERIVM: guarda il video di ''Quo Vadis Domine?''

09/07/20
NUCLEAR WINTER
StormScapes
10/07/20
DAWN OF ASHES
The Antinomian
10/07/20
BLOODY HEELS
Ignite the Sky
10/07/20
KIKO LOUREIRO
Open Source
10/07/20
MERIDIAN DAWN
The Fever Syndrome
10/07/20
INTER ARMA
Garber Days Revisited
10/07/20
MICHAEL GRANT & THE ASSASSINS
Always the Villain
10/07/20
ENUFF Z`NUFF
Brainwashed Generation
10/07/20
ENSIFERUM
Thalassic
10/07/20
SHINING BLACK
Shining Black
04/07/20
LYNYRD SKYNYRD (SOSPESO)
LUCCA SUMMER FESTIVAL - LUCCA
04/07/20
NOIROCKERCAMP IV (POSTICIPATO)
SANTA NINFA (TP)
05/07/20
ROCK THE CASTLE (day 6) - POSTICIPATO
CASTELLO DI VILLAFRANCA - VERONA
05/07/20
PEARL JAM + PIXIES (SOSPESO)
AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI - IMOLA
06/07/20
DEEP PURPLE + GUESTS (SOSPESO)
BOLOGNA SONIC PARK - ARENA PARCO NORD - BOLOGNA
06/07/20
FAITH NO MORE (SOSPESO)
IPPODROMO SNAI SAN SIRO - MILANO
06/07/20
MARKY RAMONE + WAHNSINN + RUNN + THE VORTICOUS (SOSPESO)
DRUSO - RANICA (BG)
08/07/20
THE DEAD DAISIES (SOSPESO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
08/07/20
GUANO APES + LACUNA COIL (SOSPESO)
PARCO DELLA CERTOSA - COLLEGNO (TO)
13/07/20
KISS (SOSPESO)
ARENA - VERONA