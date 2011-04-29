      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

09/07/20
NUCLEAR WINTER
StormScapes

10/07/20
DAWN OF ASHES
The Antinomian

10/07/20
BLOODY HEELS
Ignite the Sky

10/07/20
KIKO LOUREIRO
Open Source

10/07/20
MERIDIAN DAWN
The Fever Syndrome

10/07/20
INTER ARMA
Garber Days Revisited

10/07/20
MICHAEL GRANT & THE ASSASSINS
Always the Villain

10/07/20
ENUFF Z`NUFF
Brainwashed Generation

10/07/20
ENSIFERUM
Thalassic

10/07/20
SHINING BLACK
Shining Black

CONCERTI

04/07/20
LYNYRD SKYNYRD (SOSPESO)
LUCCA SUMMER FESTIVAL - LUCCA

04/07/20
NOIROCKERCAMP IV (POSTICIPATO)
SANTA NINFA (TP)

05/07/20
ROCK THE CASTLE (day 6) - POSTICIPATO
CASTELLO DI VILLAFRANCA - VERONA

05/07/20
PEARL JAM + PIXIES (SOSPESO)
AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI - IMOLA

06/07/20
DEEP PURPLE + GUESTS (SOSPESO)
BOLOGNA SONIC PARK - ARENA PARCO NORD - BOLOGNA

06/07/20
FAITH NO MORE (SOSPESO)
IPPODROMO SNAI SAN SIRO - MILANO

06/07/20
MARKY RAMONE + WAHNSINN + RUNN + THE VORTICOUS (SOSPESO)
DRUSO - RANICA (BG)

08/07/20
THE DEAD DAISIES (SOSPESO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

08/07/20
GUANO APES + LACUNA COIL (SOSPESO)
PARCO DELLA CERTOSA - COLLEGNO (TO)

13/07/20
KISS (SOSPESO)
ARENA - VERONA
BORIS: tutto il nuovo album ''NO'' in streaming
04/07/2020 - 19:39 (9 letture)

RECENSIONI
90
ALTRE NOTIZIE
04/07/2020 - 19:39
BORIS: tutto il nuovo album ''NO'' in streaming
25/06/2020 - 20:33
BORIS: In arrivo il nuovo album ''NO'', ascolta il singolo ''Loveless''
16/08/2019 - 11:36
BORIS: svelano dettagli e singolo del nuovo album
22/11/2017 - 11:43
AMENRA: insieme ai Boris per tre date in Italia
10/06/2014 - 17:39
BORIS: tutto il nuovo disco ascoltabile in streaming
19/05/2014 - 21:00
BORIS: guarda il nuovo video
08/04/2014 - 19:06
BORIS: annunciato il nuovo full length, ecco tutti i dettagli
29/04/2011 - 18:30
BORIS: una data a Roma
ULTIME NOTIZIE
04/07/2020 - 19:49
TORCHE: online il nuovo live album '' Live at Chicago Music Exchange''
04/07/2020 - 19:44
YOB: disponibile un nuovo live album per beneficienza
04/07/2020 - 19:33
IMPALED NAZARENE: al lavoro per il nuovo album ''Eight Headed Serpent''
04/07/2020 - 15:11
LEPROUS: presentano il live video di ‘‘The Sky is Red’’
04/07/2020 - 11:20
LYKANTROPI: disponibile il video di Coming Your Way, in autunno il nuovo album
04/07/2020 - 11:17
IMPERIVM: guarda il video di ''Quo Vadis Domine?''
04/07/2020 - 11:07
MOONSPELL: si separano dal batterista Mike Gaspar, svelati i primi dettagli del nuovo album
04/07/2020 - 10:23
MARTYR (GER): Cruz del Sur Music pubblicherà a luglio l’edizione in vinile di ‘‘Fists of Iron’’
04/07/2020 - 00:29
DAVID GILMOUR: ascolta il brano inedito ‘‘Yes, I Have Ghosts’’ con Romany Gilmour
04/07/2020 - 00:05
KIKO LOUREIRO: online il terzo singolo ‘‘Overflow’’ dal nuovo album ‘‘Open Source’’
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     