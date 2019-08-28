FERALIA: svelato il lyric video di ''Over Dianam'' dall'EP

09/07/20
NUCLEAR WINTER
StormScapes
10/07/20
MICHAEL GRANT & THE ASSASSINS
Always the Villain
10/07/20
DAWN OF A DARK AGE
La Tavola Osca
10/07/20
TOKYO MOTOR FIST
Lions
10/07/20
REBEL WIZARD
Magickal Mystical Indifference
10/07/20
BLOODY HEELS
Ignite the Sky
10/07/20
SHINING BLACK
Shining Black
10/07/20
VISION DIVINE
The 25th Hour (ristampa)
10/07/20
ENSIFERUM
Thalassic
10/07/20
ENUFF Z`NUFF
Brainwashed Generation
06/07/20
DEEP PURPLE + GUESTS (SOSPESO)
BOLOGNA SONIC PARK - ARENA PARCO NORD - BOLOGNA
06/07/20
FAITH NO MORE (SOSPESO)
IPPODROMO SNAI SAN SIRO - MILANO
06/07/20
MARKY RAMONE + WAHNSINN + RUNN + THE VORTICOUS (SOSPESO)
DRUSO - RANICA (BG)
08/07/20
THE DEAD DAISIES (SOSPESO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
08/07/20
GUANO APES + LACUNA COIL (SOSPESO)
PARCO DELLA CERTOSA - COLLEGNO (TO)
13/07/20
KISS (SOSPESO)
ARENA - VERONA
23/07/20
INSUBRIA FESTIVAL
PARCO GHIOTTI - MARCALLO CON CASONE (MI)
24/07/20
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PARCO GHIOTTI - MARCALLO CON CASONE (MI)
25/07/20
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PARCO GHIOTTI - MARCALLO CON CASONE (MI)
26/07/20
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