BLUES PILLS: guarda il video di ''Kiss My Past Goodbye''

10/07/20
KIKO LOUREIRO
Open Source
10/07/20
MICHAEL GRANT & THE ASSASSINS
Always the Villain
10/07/20
ENUFF Z`NUFF
Brainwashed Generation
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ENSIFERUM
Thalassic
10/07/20
SHINING BLACK
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TOKYO MOTOR FIST
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10/07/20
LAETITIA IN HOLOCAUST
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ROAD SYNDICATE
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13/07/20
KISS (SOSPESO)
ARENA - VERONA
17/07/20
GIACOMO VOLI + EMPATHICA
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
23/07/20
INSUBRIA FESTIVAL
PARCO GHIOTTI - MARCALLO CON CASONE (MI)
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29/07/20
DROPKICK MURPHYS
FESTIVAL DI MAJANO - MAJANO (UD)
07/08/20
KORPIKLAANI
MONTELAGO CELTIC FESTIVAL - SERRAVALLE (MC)
07/08/20
SUMMER METAL 2020
LONCA DI CODROIPO (UD)
08/08/20
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