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BLUES PILLS: guarda il video di ''Kiss My Past Goodbye''
10/07/2020 - 17:26 (72 letture)

Rob Fleming
Venerdì 10 Luglio 2020, 17.52.38
1
Pezzo discreto che diventa buono grazie alla voce della Larsson.
RECENSIONI
73
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