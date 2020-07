DEEP PURPLE: ascolta il singolo ''Nothing at All''

10/07/2020 - 19:41 (91 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 2 Pezzo più diretto rispetto ai due precedenti, se vogliamo dirlo anche sempliciotto (in senso buono), con un Paice sempre eccezionale. A me questa versione quasi Progressive dei Deep Purple piace e non poco, ormai sono alla fine della carriera, i loro capolavori li hanno ampiamente scritti, e hanno la libertà di spaziare su territori diversi dove dimostrano (Infinite) di essere ancora più che capaci. 1 Che palle anche questo nuovo singolo . Va bene che devono fare canzoni adatte ad Ian che non ha più voce, ma per sentire questo sonnifero tanto valeva non fare niente. Per i Purple sono In rock o Burn, e che cazz...