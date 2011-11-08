      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
la copertina del DVD
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

15/07/20
EISENKULT
...gedenken wir der Finsternis

15/07/20
THE FUNERAL ORCHESTRA
Negative Evocation Rites

16/07/20
NOCTEM AETERNUS
Landscape of Discord

17/07/20
EMBR
1823

17/07/20
U.D.O.
We Are One

17/07/20
GUARDIAN OF LIGHTNING
Cosmos Tree

17/07/20
SERENE DARK
Enantiodromia

17/07/20
RUMAHOY
Time II: Party

17/07/20
THYRANT
Katabasis

17/07/20
ZOMBI
2020

CONCERTI

17/07/20
GIACOMO VOLI + EMPATHICA
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

23/07/20
INSUBRIA FESTIVAL
PARCO GHIOTTI - MARCALLO CON CASONE (MI)

24/07/20
INSUBRIA FESTIVAL
PARCO GHIOTTI - MARCALLO CON CASONE (MI)

25/07/20
INSUBRIA FESTIVAL
PARCO GHIOTTI - MARCALLO CON CASONE (MI)

26/07/20
INSUBRIA FESTIVAL
PARCO GHIOTTI - MARCALLO CON CASONE (MI)

29/07/20
DROPKICK MURPHYS
FESTIVAL DI MAJANO - MAJANO (UD)

07/08/20
KORPIKLAANI
MONTELAGO CELTIC FESTIVAL - SERRAVALLE (MC)

07/08/20
SUMMER METAL 2020
LONCA DI CODROIPO (UD)

08/08/20
SUMMER METAL 2020
LONCA DI CODROIPO (UD)

09/08/20
SUMMER METAL 2020
LONCA DI CODROIPO (UD)
SEPTICFLESH: ''The Vampire from Nazareth'' dal nuovo live DVD
15/07/2020 - 16:29 (28 letture)

RECENSIONI
86
85
79
75
78
75
80
79
ARTICOLI
29/03/2019
Live Report
SEPTICFLESH + KRISIUN + DIABOLICAL + XAON
Alchemica Music Club, Bologna, 24/03/2019
10/05/2013
Live Report
THE GREAT MASS OVER EUROPE TOUR 2013 – SEPTICFLESH + FLESHGOD APOCALYPSE + CARACH ANGREN + DESCENDING
Fillmore, Cortemaggiore (PC), 06/05/2013
13/11/2011
Live Report
AMON AMARTH + AS I LAY DYING + SEPTICFLESH
New Age, Roncade (TV), 08/11/2011
 
ALTRE NOTIZIE
15/07/2020 - 16:29
SEPTICFLESH: ''The Vampire from Nazareth'' dal nuovo live DVD
12/06/2020 - 21:14
SEPTICFLESH: il DVD ''Infernus Sinfonica MMXIX'' sarà trasmesso in streaming
20/05/2020 - 20:37
SEPTICFLESH: i dettagli del DVD ''Infernus Sinfonica MMXIX'' in arrivo a luglio
15/02/2019 - 10:25
CENTRALE DEATH FEST: i dettagli del festival con Septicflesh e Incantation
02/12/2018 - 14:17
WACKEN OPEN AIR: aggiunti Testament, Septicflesh e Gernotshagen
01/11/2018 - 19:33
SEPTICFLESH: annunciato il tour, quattro date in Italia
11/09/2018 - 15:48
SEPTICFLESH: dal vivo con un'orchestra a febbraio per registrare un DVD
30/08/2018 - 11:20
SEPTICFLESH: firmano per la Nuclear Blast Records
20/03/2018 - 14:23
EINDHOVEN METAL MEETING: confermati i Septicflesh e altri
03/01/2018 - 11:53
SEPTICFLESH: ecco il video di 'Martyr'
ULTIME NOTIZIE
15/07/2020 - 17:12
RISING STEEL: i dettagli del nuovo album
15/07/2020 - 15:48
DRACONIAN: ascolta ‘‘Sorrow of Sophia’’ dal nuovo album in arrivo ad ottobre
15/07/2020 - 15:47
SPELLBOOK: il nuovo album ‘‘Magick & Mischief’’ esce a settembre, ascolta il primo singolo
15/07/2020 - 15:24
METALLICA: svelati i dettagli del nuovo live album ‘‘S&M2’’ e i primi due singoli
15/07/2020 - 14:59
AETHER REALM: in arrivo a settembre la ristampa di ‘‘Tarot’’, ascolta il primo singolo
15/07/2020 - 12:17
JUPITERIAN: ascolta la nuova ''Voidborn''
15/07/2020 - 10:34
FULL OF HELL: ascolta il nuovo singolo ''Language of Molting Cherubs''
15/07/2020 - 00:27
THE DEAD DAISIES: esce venerdì l’EP ‘‘The Lockdown Sessions’’, posticipato l’album ‘‘Holy Ground’’
14/07/2020 - 20:52
SOILWORK: entrati in studio di registrazione
14/07/2020 - 20:37
IMAGO IMPERII: il video di ''Look at the Stars'', album in arrivo
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     