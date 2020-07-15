GODSNAKE: nel roster di Massacre Records, ''Poison Thorn'' in arrivo a ottobre

15/07/20
THE FUNERAL ORCHESTRA
Negative Evocation Rites
15/07/20
EISENKULT
...gedenken wir der Finsternis
16/07/20
NOCTEM AETERNUS
Landscape of Discord
17/07/20
GUARDIAN OF LIGHTNING
Cosmos Tree
17/07/20
THYRANT
Katabasis
17/07/20
U.D.O.
We Are One
17/07/20
LONELY ROBOT
Feelings Are Good
17/07/20
RUMAHOY
Time II: Party
17/07/20
MEAN STREAK
Eye of the Storm
17/07/20
SERENE DARK
Enantiodromia
17/07/20
SILENZIO PROFONDO + EMPATHICA
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
23/07/20
INSUBRIA FESTIVAL
PARCO GHIOTTI - MARCALLO CON CASONE (MI)
24/07/20
INSUBRIA FESTIVAL
PARCO GHIOTTI - MARCALLO CON CASONE (MI)
25/07/20
INSUBRIA FESTIVAL
PARCO GHIOTTI - MARCALLO CON CASONE (MI)
26/07/20
INSUBRIA FESTIVAL
PARCO GHIOTTI - MARCALLO CON CASONE (MI)
29/07/20
DROPKICK MURPHYS
FESTIVAL DI MAJANO - MAJANO (UD)
07/08/20
KORPIKLAANI
MONTELAGO CELTIC FESTIVAL - SERRAVALLE (MC)
07/08/20
SUMMER METAL 2020
LONCA DI CODROIPO (UD)
08/08/20
SUMMER METAL 2020
LONCA DI CODROIPO (UD)
09/08/20
SUMMER METAL 2020
LONCA DI CODROIPO (UD)